Військового оглядача Олексія Арестовича призначили радником української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Його головною функцією є налагодження зовнішньої комунікації.

За словами Арестовича, російська сторона має "гарну" звичку виходити з перемовин і одразу повідомляти версію, яка вигідна їм. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Арестович заявив, що ОБСЄ обговорить порушення тиші на Донбасі через поранення військового

"А ми досі чомусь запізнювались і давали наші коментарі за 2 – 3 доби і це було вже нікому нецікаво, пізно і всі обговорювали російські наративи. Щоб такого не повторялось, я добровільно взяв на себе таку функцію за пропозицією Леоніда Кравчука", – заявив військового оглядач.

Він розповів, що зарплату він за це не отримує і працює на суспільно-політичних засадах. "Я ФОП, у мене є школа мислення і риторики, я викладаю і отримую там зарплату", – додав Арестович.

Сумнівний допис Арестовича про патріотизм

Після призначення Арестовича журналісти почали згадувати його цікаві висловлювання, до прикладу, допис у фейсбуці за 2017 рік: "Я – не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якого національної держави, як такої. Я "патріот 5-го проєкту".



Допис Олексія Арестовича за 2017 рік / Скриншот

На запитання ведучої 24 каналу, чи вважає себе новий радник ТКГ патріотом України, той відповів: "В цьому дописі я забув поставити лапки, тому що я там дещо вказував на тих патріотів, які "б'ють себе п'яткою в груди" і кажуть, що вони патріоти на кожному кроці. Можна судити не по моїх словах, а по моїх справах. Я ветеран ООС, майор резерву ЗСУ, який відслужив на Сході і дещо потрудився з роз'ясненням військових питань громадянам, тому дехто називає мене військовим оглядачем".

Чи може бути майор України, який добровільно пішов на фронт, патріотом України? Я можу це залишити, як відкрите питання, але я думаю, що більш-менш відповідь ясна. Що стосується решти питань, то мої заяви як приватної особи – це одне, інше – це позиція радника інформполітики на такому високому дипломатичному рівні. Це різні речі,

– пояснив він.

Що відомо про Олексія Арестовича – читайте в матеріалі 24 каналу.