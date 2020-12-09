Рік тому президент України Володимир Зеленський відвідав Париж, зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Росії й домовлявся про долю Донбасу. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович переконаний паризькі домовленості спрацювали приблизно 50 на 50.

Але навіть це – безпрецедентний випадок під час міжнародних збройних конфліктів такого роду. Про це Арестович сказав в ефірі 24 каналу.

До теми Всі умови нормандського формату виконали, – Мендель розповіла, які саме

Він пояснив, що домовленості виконані лише частково. І нагадав:

було лише 2 обміни полоненими;

припинення вогню є відносним, але кількість обстрілів зменшилась в 5, 5 разів, а кількість загиблих від 10 до 14 разів;

Сам факт припинення вогню, яке триває вже 4 місяці, – доволі безпрецедентна подія для військового конфлікту, де загинули 16 тисяч осіб за останні 6 років,

– наголосив Арестович.

І додав, що головною новиною є те, що нема потреби переходити до інших планів. Варто далі йти у напрямку виконання мінських домовленостей, хоча це і важко.

Про діалог з Росією

Більшість експертів сходяться на тому, що мінські домовленості не діють і зайшли у глухий кут. Втім Арестович впевнений, що це не так. До того ж Росія готова продовжувати нормандський формат.

Дивіться повністю відео з Олексієм Арестовичем про результати нормандського формату: