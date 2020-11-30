Вони не випускають наших громадян, – Арестович про позачергову зустріч ТКГ
Термін минулорічних домовленостей "нормандської четвірки" спливає вже 9 грудня. Саме тому українська делегація у ТКГ запропонувала організувати позачергову зустріч цього тижня.
Наразі не вирішено багато нагальних питань. Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє UNN.
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Ми виплачуємо 620 тисячам пенсії на території, окупованій росіянами, і вони не випускають наших громадян, фактично утримуючи їх у заручниках,
– заявив Арестович
Що сказав Арестович
- Необхідно провести позачергове засідання ТКГ, адже невдовзі Європа піде на канікули.
- Серед нагальних питань – розмінування, розведення, обмін полоненими, відкриття КПВВ.
- Зустріч українська сторона ініціює через посередника – ОБСЄ.
- Це мають повноцінні перемовини, включно з зустріччю 4 підгруп і загальним засіданням.
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