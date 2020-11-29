Новина про те, що новорічний обмін полоненими зірвано, є інформаційним супроводом та шантажем з боку РФ. Шанси на те, що обмін та нормандська зустріч до Нового року відбудеться, залишаються.

Від Росії варто сподіватись різних сценаріїв. Таку думку висловив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, повідомляє УНН.

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"Вони нас шантажують. Це інформаційне забезпечення процесів, які вони проводять", – запевнив речник української делегації.

Арестович пояснив, що Росія завжди дивиться на декілька сценаріїв одразу.

Не варто виключати варіант, що в останній момент, за 2 години до 9 грудня, вийде Путін і виступить "спасителем отечества", який всіх обміняє, про все домовиться, скаже, що "все добре, не переживайте, я все вирішив,

– зауважив Арестович.

Для чого це Росії

Він припустив, що Росія зрозуміла небезпеку, яку несе в собі прихід новообраного президента США Джозефа Байдена і його адміністрації. Росія тепер нібито хоче "збити мінський і нормандський формат" для того, щоб вийти напряму на перемовини зі США.

За словами Арестовича, кандидатами на ключові безпекові посади в майбутній адміністрації президента США є люди, які невигідні Росії. Ці люди говорять про "санкції, які мають вже не стримувати, а калічити".

Я так думаю, вони (росіяни – 24 канал) побачили, що відбувається, зрозуміли, що вони в'язнуть у середовищі, яке створила Україна, Франція і Німеччина,

– наголосив Арестович.

Річ у тім, що МЗС Франції і Німеччини оприлюднило 3 заяви поспіль про те, що Україна робить сильні кроки і вони підтримують, а Росія не ні.

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Яка позиція України

Він зауважив, що Україна хоче зустрітись на вищому рівні – у нормандському форматі. Саме там планують "примусити Путіна до конкретизації". Саме він, як зауважив Арестович, повинен сказати, чи збирається виконувати домовленості, які були досягнуті рік тому у Парижі.

Однак російська сторона не хоче цього, адже їм вигідніше вести перемовини "на верхньому поверсі, зі Сполученими Штатами".

Для цього роблять і демарші на перемовинах, і відповідне інформаційне забезпечення, зокрема по дуже чутливих питаннях – обміну полоненими, щоб звинуватити Зеленського і його команду, взагалі Україну в тому, що ми нехтуємо життям полонених,

– пояснив Арестович.

Він зауважив, що Росія і далі нарощуватиме звинувачення проти України. До цього треба бути готовими.

Обмін полоненими: коротко