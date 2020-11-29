РФ нас шатажує, – Арестович про нібито зрив обміну полоненими
Новина про те, що новорічний обмін полоненими зірвано, є інформаційним супроводом та шантажем з боку РФ. Шанси на те, що обмін та нормандська зустріч до Нового року відбудеться, залишаються.
Від Росії варто сподіватись різних сценаріїв. Таку думку висловив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, повідомляє УНН.
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"Вони нас шантажують. Це інформаційне забезпечення процесів, які вони проводять", – запевнив речник української делегації.
Арестович пояснив, що Росія завжди дивиться на декілька сценаріїв одразу.
Не варто виключати варіант, що в останній момент, за 2 години до 9 грудня, вийде Путін і виступить "спасителем отечества", який всіх обміняє, про все домовиться, скаже, що "все добре, не переживайте, я все вирішив,
– зауважив Арестович.
Для чого це Росії
Він припустив, що Росія зрозуміла небезпеку, яку несе в собі прихід новообраного президента США Джозефа Байдена і його адміністрації. Росія тепер нібито хоче "збити мінський і нормандський формат" для того, щоб вийти напряму на перемовини зі США.
За словами Арестовича, кандидатами на ключові безпекові посади в майбутній адміністрації президента США є люди, які невигідні Росії. Ці люди говорять про "санкції, які мають вже не стримувати, а калічити".
Я так думаю, вони (росіяни – 24 канал) побачили, що відбувається, зрозуміли, що вони в'язнуть у середовищі, яке створила Україна, Франція і Німеччина,
– наголосив Арестович.
Річ у тім, що МЗС Франції і Німеччини оприлюднило 3 заяви поспіль про те, що Україна робить сильні кроки і вони підтримують, а Росія не ні.
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Яка позиція України
Він зауважив, що Україна хоче зустрітись на вищому рівні – у нормандському форматі. Саме там планують "примусити Путіна до конкретизації". Саме він, як зауважив Арестович, повинен сказати, чи збирається виконувати домовленості, які були досягнуті рік тому у Парижі.
Однак російська сторона не хоче цього, адже їм вигідніше вести перемовини "на верхньому поверсі, зі Сполученими Штатами".
Для цього роблять і демарші на перемовинах, і відповідне інформаційне забезпечення, зокрема по дуже чутливих питаннях – обміну полоненими, щоб звинуватити Зеленського і його команду, взагалі Україну в тому, що ми нехтуємо життям полонених,
– пояснив Арестович.
Він зауважив, що Росія і далі нарощуватиме звинувачення проти України. До цього треба бути готовими.
Обмін полоненими: коротко
- Раніше Арестович заявляв, що обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися вже до кінця 2020 року. Дедлайном українська сторона пропонує встановити 24 грудня.
- Володимир Зеленський попросив очільника Чернового Хреста Петера Маурера посприяти обміну.
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