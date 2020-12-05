Аргентина на тлі пандемії COVID-19 запровадила новий податок для найбагатших громадян. У такий спосіб у країні мають намір покрити частину витрат на засоби захисту та ліки, а також підтримати людей, зокрема – підприємців.

Одноразовий збір, який вже називали "податком мільйонера", підтримали більшістю голосів у сенаті, повідомляє BBC.

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Його доведеться сплатити тим, хто має активи на суму понад 200 мільйонів песо (2,5 мільйона доларів). У країні таких людей – близько 12 тисяч.

Збір торкнеться лише близько 0,8% платників податків. Багатим аргентинцям доведеться сплатити 3,5% з доходів, якщо статки зберігаються в Аргентині, та 5,25% – якщо за межами країни.

Довідка. 20% грошей піде на медичні матеріали, 20% – на допомогу бізнесу, 20% на стипендії для студентів, 15% на соціальний розвиток, решта 25% – на газові підприємства, пише AFP.

Загалом лівоцентристський уряд президента Альберто Фернандеса сподівається залучити 300 мільярдів песо (орієнтовно 15,3 мільярда доларів).

Водночас опозиція побоюється, що "податок мільйонера" буде не одноразовим та може відлякати іноземних інвесторів.

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