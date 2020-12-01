Австрійське архітектурне бюро Coop Himmelblau бере участь у флагманському проєкті Путіна в Криму – споруджує оперний театр в окупованому Севастополі. Україна даремно намагалася переконати компанію не руйнувати свою репутацію. Через це уряд готує санкції проти австрійських архітекторів.

Чутки про будівництво театру в окупованому Криму жваво підтверджують російські ЗМІ. Про це заявив у фейсбуці посол України в Австрії Олександр Щерба.

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Що розповів посол

На початку жовтня Щерба мав телефонну розмову з директором бюро Вольфом Пріксом.

Я намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів,

– написав посол.

Водночас Щерба додав, що йому не лишається нічого іншого, як повідомити архітектора Прікса про санкції щодо нього та його бюро, які готує Україна.

"Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним", – наголосив посол.

Раніше у подібний скандал потрапила німецька компанія Siemens