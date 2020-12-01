Після перерахунку голосів: Аризона офіційно підтвердила перемогу Байдена
Влада штату Аризона офіційно затвердила результати голосування на президентських виборах у США. Їх переглянули за позовами юридичної команди Дональда Трампа.
Джо Байден випередив Трампа на понад 10 тисяч голосів. Про це повідомили на сайті The Hill.
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Хто підписав документи
Документи, які засвідчили те, що Байден здобув перемогу, підписали:
- державний секретар Кеті Гоббс;
- губернатор від Республіканської партії Даг Дюсі;
- генеральний прокурор Марк Брнович.
Водночас чиновники офіційно підтвердили точність підрахунку результатів та безпеку виборів.
Губернатор Віскинсину підтвердив результати
Також підтвердив результати виборів Сполучених Штатів Америки губернатор штату Вісконсин Тоні Еверс. Він сертифікував перемогу демократа Джозефа Байдена. У твітері він зазначив, що виконав свій обов'язок.
І як це вимагається федеральним та законодавством штату, підписав свідоцтво про затвердження списку виборців для обраних президента Джозефа Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс,
– зазначив Еверс.
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