Влада штату Аризона офіційно затвердила результати голосування на президентських виборах у США. Їх переглянули за позовами юридичної команди Дональда Трампа.

Джо Байден випередив Трампа на понад 10 тисяч голосів. Про це повідомили на сайті The Hill.

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Хто підписав документи

Документи, які засвідчили те, що Байден здобув перемогу, підписали:

державний секретар Кеті Гоббс;

губернатор від Республіканської партії Даг Дюсі;

генеральний прокурор Марк Брнович.

Нагадаємо! У 2016 році Дональд Трамп виграв вибори в Аризоні та мав сподівання, що знову здобуде перемогу в цьому штаті.

Водночас чиновники офіційно підтвердили точність підрахунку результатів та безпеку виборів.

Губернатор Віскинсину підтвердив результати

Також підтвердив результати виборів Сполучених Штатів Америки губернатор штату Вісконсин Тоні Еверс. Він сертифікував перемогу демократа Джозефа Байдена. У твітері він зазначив, що виконав свій обов'язок.

І як це вимагається федеральним та законодавством штату, підписав свідоцтво про затвердження списку виборців для обраних президента Джозефа Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс,

– зазначив Еверс.

Today I carried out my duty to certify the November 3rd election, and as required by state and federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris. — Governor Tony Evers (@GovEvers) November 30, 2020

Зазначимо! Останніми тижнями Мічиган, Пенсильванія й Джорджія визнали Байдена переможцем, навіть попри спроби Трампа вплинути на місцеву владу та його необґрунтовані твердження про фальсифікацію виборів у США.