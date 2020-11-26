В Арктиці триває рекордно теплий рік. Наприкінці листопада температура повітря аж на 12 градусів вища, ніж середня в 1990-х роках. А теплове поле за площею вже майже вдвічі більше від території США.

Рекордні температури в Арктиці

Про аномально теплі погодні умови в Арктиці повідомляє The Independent.

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21 листопада 2020 року температура там була на 10 – 12 градусів вищою, ніж 30 років тому. А норму перевищила приблизно на 6,7 градуса.

Хоча за мірками більшості населення світу в Арктиці все ще холодно, а в багатьох місцях температура опускається відчутно нижче нуля.

Вчені б'ють на сполох

Однак масштаби території, яка постраждала від високих для регіону температур, стривожили вчених.

Це стає щорічним нагадуванням про швидку зміну клімату, яку ми спостерігаємо в Арктиці,

– сказав доктор Зак Лейб.

Він є фахівцем з клімату в Арктиці з Університету штату Колорадо.

За інформацією Barents Observer, наразі пояс теплого повітря тягнеться від Північної Гренландії через Північний полюс до моря Лаптєвих і Східно-Сибірського моря на північ від материкової частини Росії.

На північний схід від Шпіцбергена, над землею Франца-Йосифа і Північною землею також фіксували аномальну спеку.

Розмір "ураженої" області майже вдвічі перевищує розмір США. В Арктиці тепла погода попри те, що сонце зайшло на зиму.

У жовтні в Арктиці зафіксували рекордно низький рівень льодового покриву. До середини листопада багато ділянок лише трохи почали замерзати.

Вчені попереджають: зі збільшенням площі відкритого океану енергія сонця поглинається більше, ще сильніше нагріваючи океан, посилюючи глобальне нагрівання і неминуче змінюючи харчові ланцюжки.

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Довідка. Зйомка за допомогою теплових інфрачервоних радіометрів дозволяє одночасно фіксувати температури поверхні суші й океану. Теплові інфрачервоні фото показують інтенсивність теплового випромінювання суші або води.



В Арктиці теплове поле майже вдвічі більше від площі США / Фото The Independent