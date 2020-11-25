Вірменія покинула вже другий район біля Карабаху: туди увійшли війська Азербайджану
Армія Вірменії, як і було домовлено, до 25 листопада повністю покинула Кельбаджарський район Азербайджану. Це другий район після Агдамського, який покинули військові Вірменії.
У ніч проти 25 листопада в Кельбаджарський район почали входити війська Азербайджану, повідомляє Міністерство оборони цієї держави.
До слова Алієв відвідав Агдам – центр першого району, який Вірменія звільнила за домовленостями: фото
Щоб війська могли спокійно пересуватися, в напрямку Кельбаджару здійснювали інженерні роботи. Також там проводять розмінування й готують важкопрохідні гірські шляхи для проходження військ.
Раніше 20 листопада армія Азербайджану увійшла в Агдамський район. Крім того, Вірменія зобов'язалася покинути Лачинський район до 1 листопада.
Місто Кельбаджар в Азербайджані: карта
Коротко про Кельбаджарський район:
- Це район Азербайджану на схід від Нагірного Карабаху. Хоча він не належав до території, яку Вірменія вважає своєю, та все одно окупувала його внаслідок війни в 1993 році.
- Для цього було кілька причин, серед яких те, щоб унеможливити для Азербайджану оточити Нагірний Карабах. Крім того, тут розташована стратегічно важлива гора Муровдаг.
- Центром району є колись велике за азербайджанськими мірками містечко Кельбаджар. Увесь час його населяли переважно азербайджанці, але внаслідок окупації багато з них втекли.
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