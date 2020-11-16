Армія оборони Нагірного Карабаху збереже свій статус і розвиватиметься, – прем'єр Вірменії
Формат та статус Армії оборони так званої "Нагірно-Карабаської республіки" не зміниться після укладення тристоронньої угоди про мир. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що вона продовжить існування та розвиватиметься.
Угода про перемир’я у Нагірного Карабасі між Вірменією та Азербайджаном не вплине на діяльність армії так званої республіки. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
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Армія оборони Арцаха (вірменська назва Нагірного Карабаху – 24 канал) буде мати той статус, що і мала. Це Армія оборони Арцаха. Армія є і продовжить існувати,
– зазначив Пашинян.
За його словами, карабаська армія "повинна розвиватися, зміцнюватися і бути гарантом суверенітету Арцаха".
Угода про мир у Нагірному Карабасі: основне
- 9 листопада її підписали Вірменія, Азербайджан та Росія.
- Вірмени сприйняли угоду як повну капітуляцію країни та вийшли на вулиці з протестами, вимагаючи відставки глави уряду. 10 листопада вони захопили будівлю уряду та парламенту. Спікера Арарата Мірзояна побили.
- 11 листопада опозиції Вірменії не вдалось зібрати позачергове засідання парламенту, аби поставити питання про відставку глави уряду Пашиняна. Однак для цього не вистачило кворуму.
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