Формат та статус Армії оборони так званої "Нагірно-Карабаської республіки" не зміниться після укладення тристоронньої угоди про мир. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що вона продовжить існування та розвиватиметься.

Угода про перемир’я у Нагірного Карабасі між Вірменією та Азербайджаном не вплине на діяльність армії так званої республіки. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Читайте також Прем'єр Вірменії Пашинян вважає себе головним відповідальним за ситуацію у Карабасі

Армія оборони Арцаха (вірменська назва Нагірного Карабаху – 24 канал) буде мати той статус, що і мала. Це Армія оборони Арцаха. Армія є і продовжить існувати,

– зазначив Пашинян.

За його словами, карабаська армія "повинна розвиватися, зміцнюватися і бути гарантом суверенітету Арцаха".

Угода про мир у Нагірному Карабасі: основне