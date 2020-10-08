Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив з помилковою заявою про те, що азербайджанські війська нібито відступають із населених пунктів. Міністерство оборони Азербайджану це спростувало.

Про це йдеться в заяві прессекретаря міністерства оборони Азербайджану, повідомляє редакція Нaqqin.az.

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Зокрема, там сказано, що повідомлення про відступ азербайджанських військ цілковито не відповідає дійсності. А в ці хвилини триває контрнаступ по всіх напрямках.

Азербайджанська армія не відступила ні на крок зі звільнених територій,

– йдеться у повідомленні.

Також у міноборони Азербайджану наголосили, що військові сили знищили, дослівно:

тисячі солдатів і офіцерів армії противника,

сотні одиниць автомобільної та броньованої техніки,

засоби ППО, БПЛА,

артилерійські й ракетні установки,

міномети, зенітні знаряддя й інші види великокаліберного озброєння.

Окремо азербайджанські військові підкреслюють, що у них під прицілом виключно об'єкти військового призначення.

Вірменська армія, система управління і командування збройними силами паралізовані по всьому фронту. Військові підрозділи противника зазнають втрат й продовжують відступати. В лавах вірменської армії панує хаос, плутанина і свавілля,

– повідомили у міноборони Азербайджану.

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