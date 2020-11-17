У прифронтовій Авдіївці склад зброї організували просто в кінотеатрі: фото
Поліція виявила схрон зі зброєю в прифронтовому місті Авдіївці Донецької області. Тут заховали гранати, міни й гранатомет. Втім, наразі невідомо, кому належать ці "скарби".
Наразі правоохоронці вилучили небезпечні боєприпаси, повідомляє поліція Донецької області.
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Тут знайшли міни, гранати, ручний протитанковий гранатомет і запали до гранат. Їх усіх вилучили й спрямували на експертизу.
Решту боєприпасів, які були в неналежному стані й становили собою загрозу, передали піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації,
– розповіли в поліції.
Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Наразі шукають власників незаконного схрону зброї. Їм може загрожувати від 3 до 7 років за ґратами.
Схрон зброї в кінотеатрі Авдіївки: дивіться фото
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