Поліція виявила схрон зі зброєю в прифронтовому місті Авдіївці Донецької області. Тут заховали гранати, міни й гранатомет. Втім, наразі невідомо, кому належать ці "скарби".

Наразі правоохоронці вилучили небезпечні боєприпаси, повідомляє поліція Донецької області.

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Тут знайшли міни, гранати, ручний протитанковий гранатомет і запали до гранат. Їх усіх вилучили й спрямували на експертизу.

Решту боєприпасів, які були в неналежному стані й становили собою загрозу, передали піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації,

– розповіли в поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Наразі шукають власників незаконного схрону зброї. Їм може загрожувати від 3 до 7 років за ґратами.

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