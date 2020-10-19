Справа 15-річного Арсенія Невгодовського, який у березні нібито намагався вбити свою тітку та двоюрідного брата, отримала свій розвиток. Підліток тимчасово жив у патронатній сім'ї, але його не змогли доставити на експертизу через COVID-19.

Оскільки всі люди, із якими жив хлопець, хворіли на коронавірус, а хлопець не прибув на призначену експертизу, його оголосили у розшук. Вранці минулої п'ятниці, 16 жовтня, будинок оточила група захоплення, розповіла Карина Шиндер, названа матір підозрюваного.

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За словами жінки, поліцейські поклали обличчям на підлогу її чоловіка, сина, та забрали силоміць хлопчика, щоб примусово відвезти його до психологічної лікарні імені Павлова у Києві.

Що відомо про справу Арсенія Невгодовського

З 15 років школяр жив у родині тітки, оскільки його рідна матір від нього фактично відмовилася. За словами хлопчика, рідні над ним знущалися. То ж після чергового побиття він кинувся на тітку з ножем.

Я просто не міг витримати цей біль і кинувся на вас з ножем. Я хотів не жити в родині, я не міг терпіти приниження і того, що ви з матір'ю мене били… Я хотів вирішити все без насильства, але я не знав як,

— написав хлопець після нападу.

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Вже після слідчого ізолятору на час домашнього арешту хлопцю надали притулок у сім'ї його однокласника.

Чому поліціянти захопили школяра силою

На час, коли хлопцю призначили психіатричну експертизу, за словами названої матері, у нього піднялася температура.

Оскільки вся сім'я знаходилася із симптомами COVID-19, слідчого нібито повідомили про неможливість відвезти до лікарні. Втім, поліцейський оголосив Невгодовського у розшук.

Згідно з постановою суду, хлопця мали примусово направити на комплексну психолого-психіатричну стаціонарну експертизу на два місяці.

На контролі

Справу хлопця брав під особистий контроль дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він зазначав, що навколо справи є багато суперечностей. І хоча уповноважений особисто намагався розібратися у кримінальному провадженні, рідні хлопця на засідання суду нібито стверджують про те, що вже підібрали йому заклад закритого типу для лікування.

При цьому волонтери та активісти виявили, що рідна матір школяра – Олена Невгодовська – нібито пов'язана із впливовими людьми, які є фігурантами численних корупційних справ.