Спецназ силоміць забрав у прийомної сім'ї підлітка, якого звинувачують у замаху на рідних: відео
Справа 15-річного Арсенія Невгодовського, який у березні нібито намагався вбити свою тітку та двоюрідного брата, отримала свій розвиток. Підліток тимчасово жив у патронатній сім'ї, але його не змогли доставити на експертизу через COVID-19.
Оскільки всі люди, із якими жив хлопець, хворіли на коронавірус, а хлопець не прибув на призначену експертизу, його оголосили у розшук. Вранці минулої п'ятниці, 16 жовтня, будинок оточила група захоплення, розповіла Карина Шиндер, названа матір підозрюваного.
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Що відомо про справу Арсенія Невгодовського
З 15 років школяр жив у родині тітки, оскільки його рідна матір від нього фактично відмовилася. За словами хлопчика, рідні над ним знущалися. То ж після чергового побиття він кинувся на тітку з ножем.
Я просто не міг витримати цей біль і кинувся на вас з ножем. Я хотів не жити в родині, я не міг терпіти приниження і того, що ви з матір'ю мене били… Я хотів вирішити все без насильства, але я не знав як,
— написав хлопець після нападу.
Дивіться пояснення свого вчинку Арсенієм онлайн:
Вже після слідчого ізолятору на час домашнього арешту хлопцю надали притулок у сім'ї його однокласника.
Чому поліціянти захопили школяра силою
На час, коли хлопцю призначили психіатричну експертизу, за словами названої матері, у нього піднялася температура.
Оскільки вся сім'я знаходилася із симптомами COVID-19, слідчого нібито повідомили про неможливість відвезти до лікарні. Втім, поліцейський оголосив Невгодовського у розшук.
Згідно з постановою суду, хлопця мали примусово направити на комплексну психолого-психіатричну стаціонарну експертизу на два місяці.
На контролі
Справу хлопця брав під особистий контроль дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він зазначав, що навколо справи є багато суперечностей. І хоча уповноважений особисто намагався розібратися у кримінальному провадженні, рідні хлопця на засідання суду нібито стверджують про те, що вже підібрали йому заклад закритого типу для лікування.
При цьому волонтери та активісти виявили, що рідна матір школяра – Олена Невгодовська – нібито пов'язана із впливовими людьми, які є фігурантами численних корупційних справ.