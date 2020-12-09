Ефективність Вищого антикорупційного суду України є досить високою. За останній час він виніс вироки у справах, які роками лежали без руху.

Таку думку озвучив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. В ефірі 24 каналу він наголосив, що ВАКС здебільшого видає обґрунтовані рішення.

До слова Справа Микитася: ВАКС арештував посадовця МВС

"Наприклад, коли Микитася звільнили під заставу у 5 мільйонів, то нам це було незрозуміло. Але апеляції Антикорупційного суду виправила цю ситуацію і обрала заставу вже у 80 мільйонів", – пригадав Ситник.

Довідка. Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму 81 мільйон гривень. Він обміняв квартири у центрі Києва на квартири розташовані на околицях столиці. Детальніше – тут.

В цілому є певна визначеність – якщо ти маєш підстави для певних процесуальних дій, то ймовірність того, що ти отримаєш позитивний висновок суду – дуже висока. Вироки вже пішли і це надихає детективів, тому що вони не працюють на корзину, а на результат, який ми зараз бачимо в ВАКС,

– наголосив він.

Також додав: "Саджати вже почали. Просто суспільство чекає, можливо, вироків у справах, які були на слуху, якщо подивитись на ситуацію, яка була раніше, то було так – гучне затримання, звільнення, застава, поновлення на роботі, і в результаті – справа в суді зависає. Після цього в будь-якого громадянина, зокрема в детектива, настає демотивація".

Вищий антикорупційний суд: що про нього відомо

Свою роботу Вищий антикорупційний суд почав у 2019 році.

Мета – захищати українців від корупції та контролювати розслідування, пов'язані з корупційними злочинами.

Очільницею суду є Олена Танасевич.

Спецвипуск 24 каналу до Дня протидії корпуції: дивіться відео