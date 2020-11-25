Вінницька міськрада від імені Асоціації міст України просить Кабінет Міністрів перенести карантин вихідного дня на будні. Це потрібно для того, щоб допомогти підприємцям.

Відповідний лист від імені Асоціації міст України вже надіслали уряду. Про це повідомив заступник вінницького мера Андрій Очеретний, пише "Укрінформ". ​Важливо Просять скасувати карантин вихідного дня та 500 тисяч гривень: до ОАСК надійшов ще один позов Яка альтернатива карантину вихідного дня У листі пропонується два варіанти змін: ​перенесення карантину вихідного дня на понеділок і вівторок;

"лайт-версія для держави" – перенесення вихідних на неділю і понеділок. Також Вінницька міська рада підготувала листа до Вінницької ОДА. У ньому запропонує керівництву регіону також звернутися з відповідними ініціативами до уряду, аби підприємці отримали можливість працювати у вихідні дні. Зверніть увагу! Асоціація міст України – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади. Її створили у 1992 році. Що цьому передувало 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня".

і запровадив в Україні Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключено їх продовження до кінця 2020 року.

Кабінет міністрів розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.

Президент України анонсував новий пакет допомоги бізнесу, який постраждав під час карантину. Відповідним підприємцям виплатять матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Водночас гроші можуть отримати звільнені наймані працівники. Актуально Це як знущання, – експертка про 8 тисяч гривень допомоги для бізнесу Як на український бізнес вплинув карантин Вже після першої хвилі карантинних обмежень, яку запровадив уряд у березні 2020 року, чимала частина підприємств не змогли відкритися.

Тож, новину про запровадження в Україні карантину вихідного дня, підприємці сприйняли вкрай негативно. Вони побоюються, що карантин може знищити їх бізнес.

Найбільш уразливими є середній та малий бізнес, який потребує додаткової підтримки від держави у непрості часи пандемії.