Заради хайпу й популярності так звані блогери дозволяють собі розміщувати неправдиву інформацію. Вони поливають брудом чесні компанії, які проводять маркетингові акції. Так, нещодавно під роздачу потрапив й "Імідж Клуб". Це – відома компанія, яка продає товари через каталоги вже понад 15 років.

Декілька разів на рік "Імідж Клуб" заохочує своїх клієнтів. Компанія оголошує маркетингові акції. Суть їх у тому, щоб винагородити переможців приємним грошовим призом, який втілить їхні мрії. Деякі журналісти, забуваючи про стандарти журналістської роботи і не розібравшись в деталях, пишуть гидоту заради грошей. "Імідж Клуб" обурений тим, що через гонитву журналістів за дешевою популярністю страждає компанія.

"Ми завжди чесно й офіційно працювали й обурені такими нападками з боку журналістів. Ми проводимо маркетингові акції як лояльність до наших покупців. У нас люди дійсно виграють гроші, ми відкрито публікуємо всі результати акцій. Щасливі переможці підтверджують чесність наших дій", – зазначив представник "Імідж Клубу".

Тема махінацій завжди цікава людям. Щоб не стати мішенню для шахраїв, експерти "Імідж Клубу" поділилися ознаками компаній-аферистів:

Перше, що повинно вас насторожити – це відсутність офіційних правил акції на сайті компанії. У них повинна міститися інформація про те, хто проводить захід, які умови маркетингової акції.

Друге – на сайті компанії не вказано телефон гарячої лінії, немає чату з оператором, немає форми зворотного зв'язку. Пам'ятайте: чим більше способів зв'язатися з компанією, тим краще для вас.

І третє – не повідомляйте свої персональні дані. У більшості випадків платіжним системам і інтернет-магазинам не потрібні ваші ІПН і дата народження. Особиста інформація в комплексі з реквізитами вашої карти (номер, термін дії, CVV-код) – справжня знахідка для шахраїв. Пам'ятайте: надійні компанії на своїх сайтах використовують захищене з'єднання для оплати послуг або покупки товарів. Адреса безпечного ресурсу починається з "https://".

Незалежна компанія "Призова Варта", яка займається виведенням на чисту воду шахрайських акцій, провела перевірку "Імідж Клубу". Вона розмістила власне велике розслідування.

"Ми в три етапи проводили перевірку. Наша команда побувала особисто на проведенні маркетингової акції "Імідж Клубу", поспілкувалася з двома переможцями, взяла коментар у досвідченого нотаріуса і в представника компанії. Протягом усієї перевірки ми були скептиками, але "Імідж Клуб" довів свою чесність", – прокоментували в "Призовій Варті".

Перевірка діяльності "Імідж Клубу" доступна на офіційному сайті "Призової Варти". Усі переможці "Імідж Клубу" вказані на офіційному сайті компанії.