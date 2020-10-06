Держаудитслужба знайшла у роботі "Нафтогазу" фінансові порушення на суму понад 225 мільярдів гривень. Через це держбюджет втратив 75 мільярдів гривень.

Аудитори провели ревізію у "Нафтогазі" та надали компанії висновки. Про це повідомляє "Економічна правда"

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Які порушення знайшли

При не затвердженому фінансовому плані від початку 2018 року знайшли нарахування резерву сумнівних боргів. Їх сума становить 38,4 мільярда гривень. Аудитори стверджують, що таким чином розмір сплачених дивідендів занизили на 35,3 мільярда гривень.

Також порушення на 37,3 мільярда гривень знайшли в "Укртрансгазі" (дочірня компанія "Нафтогазу"). У результаті компанія не доплатила 35,1 мільярда гривень дивідендів.

(дочірня компанія "Нафтогазу"). У результаті компанія не доплатила 35,1 мільярда гривень дивідендів. Ревізори зафіксували заниження доходів. Їх не відображали у складі штрафів, пені та неустойки за рішенням судів. За цим пунктом аудитори нарахували 2,9 мільярдів гривень втрат у держбюджеті.

Їх не відображали у складі штрафів, пені та неустойки за рішенням судів. За цим пунктом аудитори нарахували 2,9 мільярдів гривень втрат у держбюджеті. У 2016 – 2018 роках не підписали акти реалізації газу. Через це сума сплачених дивідендів за 2018 рік була меншою на 2,1 мільярда гривень.

Крім цього, під час ревізії виявили продаж газу за заниженими цінам, безпідставну виплата премій членам правління компанії, заниження послуг за транспортування газу, порушення у закупівлях, приховане кредитування тощо.

Згідно із зауваженнями аудиторів, держбюджет недоотримав від "Нафтогазу" понад 75 мільярдів гривень.

Що кажуть у "Нафтогазі"

Нафтогаз" вивчив зауваження. Частину з них компанія врахувала та надала свої заперечення Держаудитслужбі. Наразі у "Нафтогазі" чекають на останточні висновки ревізії.