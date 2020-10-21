Міністерство фінансів України провело 20 жовтня черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої позики. За його результатами вдалося залучити до державного бюджету близько 7 мільярдів 155 мільйонів гривень.

Понад 5,6 мільярда вдалося залучити в гривнях, а також розміщено ОВДП на 52,7 мільйона доларів. Такими є результати аукціону від Міністерства фінансів України.

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Деталі про розміщені облігації:

3 мільярда 923 мільйони гривень – термін погашення в 3 місяці, а рівень дохідності 7,3%,

1 мільярд 737 мільйонів гривень – термін погашення в 11 місяців, а рівень дохідності 10,3%,

52 мільйони 674 тисячі доларів – термін погашення в 12 місяців, а рівень дохідності 3,5%.

Як це свідчить про недовіру інвесторів

ОВДП – це цінні папери, які випускає Мінфін для залучення додаткових грошей у державний бюджет. Їх випускають виключно під внутрішній ринок.

Інвестори й приватні особи можуть викуповувати облігації, за що очікують отримувати прибуток – визначений відсоток рівня дохідності. Крім самого прибутку інвестора, він покриває інфляцію і можливі коливання курсу.

Чим менший відсоток дохідності, тим вищою є довіра інвесторів до гривні. Тут показово, що ще в серпні Мінфін реалізовував 3-річні ОВДП під 10%, а нині під такий рівень дохідності не може реалізувати навіть 1-річні облігації.