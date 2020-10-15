В українському медіапросторі з'явилася інформація, що олігарх Ігор Коломойський і глава МВС Арсен Аваков перебувають у конфронтації з головою ОПУ Андрієм Єрмаком. Тож вони обоє можуть лобіювати звільнення керівника президентської канцелярії.

Така неприязнь з'явилася, коли Андрій Єрмак почав "прощупувати ґрунт" і шукати голоси за відставку Арсена Авакова у Верховній Раді, розповідає "Українська правда" з посиланням на власні джерела у владній команді й оточенні Коломойського.

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Коломойський проти Єрмака

Як стверджують джерела з кола українського олігарха, того дратує, що "секретарка президента", як він називає голову ОПУ, керує країною.

Цікаво, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан у своїй відставці звинувачував саме Ігоря Коломойського. Тепер, за даними видання, олігарх знову намагається змінити керівника ОПУ.

Аваков проти Єрмака

Тут причиною для "загострення лез" стала перевірка Андрієм Єрмаком можливості відправив Арсена Авакова у відставку. Хоча сам голова ОПУ від цього й відхрестився.

Згодом було кілька принципових позицій, які загострили відносини. Одним з них є поява Вітольда Фокіна в ТКГ по Мінську, проти чого постійно виступав міністр внутрішніх справ.

Ще одна тема – "вагнерівців", яких затримали в Білорусі. Джерела стверджують, що на думку Авакова, спецоперацію варто було закінчувати. Тепер він буцімто вимагає покарати винних у її зриві, але публічно цього ніколи не озвучить.

Чому Зеленський може бути проти

Джерела видання у владній команді стверджують, що Андрій Єрмак має унікальний вплив на президента. Мовляв, Володимир Зеленський жоден захід не проводить без голови ОПУ.

Натомість багато депутатів і членів уряду скаржаться, що не можуть потрапити на зустріч із Зеленським без Єрмака. Співрозмовник з команди президента запропонував придивитися, аби побачити, що Єрмак завжди сідає праворуч від Зеленського.

Ми вже навіть жартуємо, що праве вухо президента на аутсорсі в Єрмака. Ви собі просто не уявляєте, як це сильно працює. Він може переконати Володю (Зеленського – 24 канал), що стіна чорна, коли вона біла,

– заявило джерело.

Втім дещо схожі відносини були у Володимира Зеленського з попереднім головою ОПУ Андрієм Богданом. Втім його відправили у відставку вже через пів року роботи.



Зеленський і Єрмак в зоні ООС (14 жовтня – за день до публікації) / Фото ОПУ