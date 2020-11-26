Володимир Зеленський розглядає впровадження жорсткого локдауну, якщо ситуація з поширенням COVID-19 в Україні погіршиться. Водночас президент вважає, що це – "крайній захід".

Так прессекретарка українського президента Юлія Мендель прокоментувала заяву очільника МВС Арсена Авакова, повідомляє УП.

Зверніть увагу Аваков виступає за радикальний локдаун на 3 – 4 тижні

Вона запевнила, що глава держави "тримає руку на пульсі" та регулярно проводить наради щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Президент, ОП та Кабмін зробили все можливе, аби підготуватися до різних сценаріїв. Звісно, розглядається можливість локдауну, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться,

– наголосила Мендель.

Прессекретарка Зеленського підкреслила, що наразі медична система витримує навантаження, але ситуація швидко змінюється. Тому президент ініціював відновлення та розробку програм підтримки бізнесу та населення у випадку введення жорсткого карантину.

Якщо ж ситуація погіршиться, Україна буде повинна його впровадити. Насамперед – аби зберегти життя людей. Водночас Раді запропонували ухвалити законопроєкти щодо економічної підтримки, зауважила Мендель.