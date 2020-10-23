Апеляційний суд Мілана може ухвалити рішення про апеляцію щодо справи бійця Нацгвардії Віталія Марківа на початку листопада. На засіданні суду 23 жовтня виступила сторона захисту, зокрема, особистий адвокат Марківа.

Захист представив безліч доказів, що підтверджують абсурдність звинувачення проти Марківа. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу на Київському Безпековому форумі.

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Що каже Аваков про справу Марківа

За словами Авакова, Україна очікує на справедливе правосуддя, та розраховує, що рішення оголосять на початку листопада.

Аваков наголосив, що ситуація є елементом гібридної війни. Зокрема, те, що було інспіровано у 2015 році російськими пропагандистами і підхоплено "деким у Франції й Італії", вилилося у процес проти українського солдата.

Однак міністр додав, що за останній рік ситуація в італійських засобах інформації змінилася. До прикладу, очільник МВС нагадав, що італійські журналісти зробили документальний фільм про ситуацію зі справою Марківа.

Це дуже сильно похитнуло ситуацію навколо цієї справи тут, в Італії. І ми бачимо увагу італійської преси, в тому числі тут сьогодні – кілька провідних видань, які були і на минулому засіданні,

– додав Аваков.

Зауважимо, на минулому засіданні, що відбувалось 15 жовтня, виступала сторона звинувачення.

Справа Марківа: що відомо

Українського нацгвардійця, який воював на Донбасі, затримали в Італії у 2017 році.

Марківа звинувачують у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова. Нацгвардієць свою провину заперечує.

У липні 2019 року Марківа визнали винним і засудили до 24 років ув'язнення. Військовослужбовець подав на апеляцію.

До слова, докази, що наводять італійські прокурори, мають багато суперечливих даних.