У Харківській області 28 жовтня стався вибух газу на території газопереробної станції. Арсен Аваков зазначив, що трагедія трапилася у селі Березівське Дергачівського району. Міністр підтвердив дані про загиблих та постраждалих.

Актуальну інформацію про трагедію на Харківщині розповів на засіданні Кабміну глава МВС України Арсен Аваков, пише 24 канал.

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За його словами, вибух газу трапився на газорозподільчій станції у селі Березівське Дергачівського району.

На жаль, загинули дві людини, тіла, під завалами. Ще вісім людей постраждали – їх госпіталізували,

– зазначив Аваков.

Він додав, що о 13:30 вдалося загасити пожежу, яка почалася внаслідок вибуху. Наразі на місці працюють поліція та рятувальники.

Від ДСНС залучили спеціальну бригаду з 30 людей, а також 7 одиниць техніки.

Що відомо про вибух газу на Харківщині

Інцидент трапився приблизно о 11:35 28 жовтня.

Вибух газу частково зруйнував будівлю газорегуляторного пункту й загоряння газу.

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Вибух газу стався у селі Березівське: дивіться карту