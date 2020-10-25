Опитування поза виборчою дільницею не порушує закон України, – Аваков
Голова МВС Арсен Аваков заявив, що всеукраїнське опитування 25 жовтня не суперечить закону України. Окрім того, Аваков наголосив, що участь в опитуванні не є обов'язковою. Українці мають право самі обирати, чи відповідати на запитання від президента Володимира Зеленського.
Деталі від Авакова
Опитування поза виборчою дільницею у день виборів не є порушенням українських законів. Про це повідомила пресслужба МВС у телеграм-каналі.
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Опитування поза виборчою дільницею не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних,
– заявив Аваков.
Однак для людей, які проводять опитування, є низка вимог.
Вимоги до інтерв'юєрів:
- вони зобов'язані працювати поза виборчою дільницею;
- вони не мають права агітувати за будь-яку політичну силу або кандидата.
- вони мають право опитувати громадян лише після того, як ті проголосують на виборах.
Питання для опитування від Зеленського / Інфографіка 24 каналу
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