Поруч з президентом Володимиром Зеленським повинні з'явитися люди, які забезпечать силову реформу. Тоді усі ризики щодо України зменшуватимуться.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Також він відзначив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не забезпечив усіх силових змін.

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Країна непочатих реформ

За словами експерта, Україна залишається державою непочатих реформ. Зокрема саме завдяки Авакову не відбулась реформа силової структури.

З іншого боку, Аваков, на фоні всіх інших, виглядає більш-менш людиною розумною. В його діях я бачу логіку,

– зазначив Гайдай.

Чому влада Грузії має високі рейтинги

Він навів приклад Грузії. Там найважливішою реформою завжди була силова. Влада країни:

повністю змінила МВС;

поборола основну загрозу – крадіїв закону.

На думку Гайдая, Грузія не ховає будь-які порушення всередині МВС. Він сказав: "Люди бачать, що значно більше покарань отримують поліціянти, які справді порушували закон. Тому вони їй довіряють".

В Україні немає демократії

Також політтехнолог відзначив, що Україна не має демократії в її прямому значенні. Адже демократія – це влада народу. Тобто коли кожний виборець може ефективно вплинути на політиків. Попри це, на відміну від Росії та Білорусі, Україну рятує наявність політичної конкуренції. Вона забезпечує вибір між різними політичними силами, які компенсують одна одну.

"Аваков з його силами може стати таким запобіжником, якщо він буде не на одній барикаді разом з Медведчуком. Але це погане рішення, не так має бути. Адже саме держава повинна бути арбітром та ухвалювати рішення". – також він додав.