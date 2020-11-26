Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що в Україні слід запровадити жорсткий карантин якомога швидше. При цьому локдаун має тривати 3 – 4 тижні.

Все це потрібно, аби розірвати ланцюжок захворюваності. Таку думку міністр висловив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей", – сказав Аваков.

Він додав, що наразі уряд готує програми компенсацій для бізнесу, а як тільки це зробить буде введений локдаун, щоб перервати ланцюжок інфікувань.

Тому я тут радикальний і, власне, завжди таким був, – треба вводити локдаун негайно,

– наголосив Аваков.

Коли в Україні оголосять локдаун: останні заяви

Упродовж останнього тижня – тільки й розмов про те, що в Україні можуть оголосити локдаун. Все – на тлі стрімкого зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні.

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, що уряд може ввести локдаун на різдвяні свята, якщо ситуація не стабілізується. Такої ж думки дотримується міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він вважає: локдаун найбільш потрібний у святковий період.

Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов виступає за довший термін жорсткого карантину. Увести локдаун, на його думку, слід на 3 – 4 тижні.

Водночас у ЗМІ називають іншу дату ймовірного введення жорсткого карантину – 20 грудня.

Тим часом в Україні чекають останнього карантину вихідного дня, що має діяти 28 – 29 листопада. Уряд вводив такі обмеження на 3 тижні.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу