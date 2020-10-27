Ввечері 7 жовтня 2020 року кілька грузинських ЗМІ поширили інформацію, що в районі населених пунктів Удабно та Санавардо в Кахетії сталася аварія. Приблизно о 18:30 впали відразу 2 іноземних безпілотних літальних апаратів типу камікадзе.

Обійшлося без жертв, місцеві жителі відбулися переляком. Детальніше про випадок – у блозі InformNapalm на 24 каналі.

Читайте та дивіться попередній випуск Масштабні навчання "Кавказ-2020": російський танк підбили, постраждав командир

Де розташовані населені пункти

Удабно безпосередньо межує з Азербайджаном, а Санавардо знаходиться в глибині Грузії в передгір'ї Великого Кавказького хребта біля дагестанської ділянки грузино-російського кордону. Це – 70 кілометрів від азербайджанського кордону і місця падіння першого безпілотника.



Розташування населених пунктів / Ілюстрація InformNapalm

Чиї дрони

За попередніми даними, дрони є ударними безпілотниками Harop азербайджанських збройних сил. Їх закупили в Ізраїлі, придбали понад 100 одиниць. Цей тип дронів-камікадзе активно використовують азербайджанські військові в бойових діях.

Дрон-камікадзе Harop (або "Гарпія") відрізняється високою бойовою ефективністю, він може кружляти на полі бою кілька годин і, щойно з'являється ціль, оператор направляє безпілотник на неї.



Уламки БПЛА, які впали у Грузії / Колаж InformNapalm

Про що свідчить падіння дронів

Відомо, що обидва безпілотники впали практично одночасно. Це може свідчити про перехоплення управління. Можливо, плани провокації здійснилися не в повній мірі і на якомусь етапі перехоплення управління було також втрачене.

На думку волонтерів InformNapalm із Грузії – це провокація, реалізована третьою стороною. Вона спрямована на підрив добросусідських відносин між Грузією і Азербайджаном.



Аварія безпілотників у Грузії / Колаж InformNapalm

Зокрема, однією з версій є те, що управління азербайджанськими бойовими дронами перехопила інша сторона, яка і направила їх на територію Грузії.

Нагадаємо. У Вірменії дислокується російська 102 військова база, яка має штатні засоби РЕБ. Водночас РФ постачає Вірменії сучасні засоби радіоелектронної боротьби і розвідки.

Ба більше, за інформацією джерел InformNapalm, до Вірменії з Росії також доставили новітні засоби радіоелектронної боротьби і придушення. Вони орієнтовані безпосередньо на протидію сучасним безпілотникам.



Ексклюзивні фотоматеріали уламків БПЛА / Колаж InformNapalm

Волонтери з Грузії вважають, що в цій непростій ситуації, Азербайджану слід враховувати інтереси дружньої Грузії і можливість виникнення такого роду інцидентів.

У разі втрати контролю над своїми дронами, азербайджанська сторона повинна своєчасно повідомляти Грузію про це.