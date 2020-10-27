Аварія російського танкера в Азовському морі: знайшли тіла членів екіпажу
На місці катастрофи затонулого російського нафтового танкера "Генерал Азі Асланов" знайшли рештки тіл членів екіпажу. Судно затонуло 24 жовтня в Азовському морі після вибуху.
Призначено генетичні експертизи, щоб встановити особи загиблих. Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ.
Раніше Російський танкер, що вибухнув в Азовському морі, відбуксирували
Що зараз відбувається на місці аварії
- Там продовжують працювати слідчі та криміналісти з досвідом розслідування подібних інцидентів. Розслідування кримінальної справи триває.
- Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження про порушення вимог пожежної безпеки після цього інциденту за частиною 3 статті 219 Кримінального кодексу РФ (порушення вимог пожежної безпеки).
Вибух на російському танкері в Азовському морі: головне
- 24 жовтня в Азовському морі стався вибух на танкері "Генерал Азі Асланов" у Керченській протоці. В результаті вибуху на танкері люди опинилися за бортом.
- Відомо, що танкер йшов пустим. Він прямував з порту окупованої Керчі в порт Ростова-на-Дону.
- Власником судна є турецька компанія Palmali Shipping Agency. Танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна – російський Таганрог.
- На борту перебували 13 членів екіпажу. Врятованих членів команди забрало судно "Сіріус". До рятувальної операції залучали російську авіацію.
- Причиною трагедії називають вибух у відсіку баласту на танкері.
Дивіться відео з місця аварії танкера: