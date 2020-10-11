У столиці Туреччини, місті Анкара не розминулися два вантажних поїзди. На великій швидкості сталося лобове зіткнення. На жаль, є загиблі.

Деталі трагедії

Аварія сталася 10 жовтня на залізниці у районі Каледжик. Про це повідомляє Haber Türk.

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Катастрофа сталася у той момент, коли один з поїздів зупинився на червоний сигнал семафора. Тоді інший поїзд, який рухався у зустрічному напрямі, влетів у нього.

Зіткнення уникнути не вдалося. Внаслідок аварії загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі. Наразі рятувальні служби працюють на місці події. Правоохоронці вже почали розслідування причин інциденту.

Район Каледжик, де сталася аварія: карта

Фатальне зіткнення потягів в Анкарі / Фото Getty Images