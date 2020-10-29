75 тисяч людей залишились без води: аварія водопроводу сталася біля Слов'янська
На Донеччині сталась аварія на ділянці Донецького водопроводу поблизу Слов'янська. Понад 75 тисяч місцевих жителів залишилися без води.
Яка ситуація з водою на Донеччині
Станом на ранок 29 жовтня тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Повністю або частково припинено водопостачання п’яти населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.
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Які населені пункти залишились без води
- Костянтинівка (частково),
- Дружківка (частково),
- Петрівка,
- Щербинівка (частково),
- Новгородське.
Протягом минулої доби було проведено земельні роботи, виконано відвід мулу та відкачування води біля місця пориву. Причина пориву – тріщина довжиною 250 міліметрів.
Орієнтовний час завершення ремонтних робіт – протягом доби 29 жовтня.
Приблизне місце аварії на карті: