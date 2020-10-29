На Донеччині сталась аварія на ділянці Донецького водопроводу поблизу Слов'янська. Понад 75 тисяч місцевих жителів залишилися без води.

Яка ситуація з водою на Донеччині Станом на ранок 29 жовтня тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Повністю або частково припинено водопостачання п’яти населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА. Раніше Забруднення води на окупованому Донбасі: 300 тисяч людей опинились в небезпеці Які населені пункти залишились без води Костянтинівка (частково),

Дружківка (частково),

Петрівка,

Щербинівка (частково),

Новгородське. Протягом минулої доби було проведено земельні роботи, виконано відвід мулу та відкачування води біля місця пориву. Причина пориву – тріщина довжиною 250 міліметрів. Орієнтовний час завершення ремонтних робіт – протягом доби 29 жовтня. Зверніть увагу! Другий Донецький водопровід – головне джерело водопостачання для Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, а також прилеглих сіл і селищ. 20 кілометрів цього водопроводу перебуває в аварійному стані та потребує заміни. Приблизне місце аварії на карті: