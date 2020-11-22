Німецька авіакомпанія Lufthansa почала тестувати продаж спальних місць в економ-класі на далекомагістральних рейсах. Йдеться про місця, на яких можна буде спати горизонатально.

За 260 доларів пасажир отримає місце, яке включатиме в себе від 3 до 4 крісел. Про це повідомляє Avianews.

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Водночас бортпровідники видадуть спальний комплект з бізнес-класу, зокрема:

матрац,

подушку,

ковдру.

Спальний ряд можна замовити лише на стійці реєстрації в аеропорту або біля виходу на посадку. Проте нова послуга доступна тільки з середини листопада до середини грудня 2020 року на рейсах Франкфурт-Сан-Паулу і Сан-Паулу-Франкфурт.