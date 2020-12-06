Німецька авіакомпанія Lufthansa хоче скоротити свій закордонний персонал на 20 тисяч осіб. Також планують продати свій підрозділ LSG, який займається бортовим харчуванням. У ньому, до слова, працює 7,5 тисяч осіб.

У компанії зазначили, що хочуть реалізувати ці плани до кінця грудня. Про це повідомило Bild am Sonntag.

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Річ у тім, що впав попит на польоти через пандемію COVID-19. Саме через це скоротили частоту рейсів, парк і персонал дочірні компанії Lufthansa:

Eurowings;

Swiss;

Austrian;

Brussels Airlines.

Також скоротити робочі місця може і German Airlines, яка обслуговує переважно внутрішні рейси. Мовиться про 10 тисяч місць. Експерти прогнозують, що авіаперевезення повернуться на рівень, що існував до пандемії, тільки приблизно у 2025 році.

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