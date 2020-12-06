Авіакомпанія Lufthansa скоротить майже 30 тисяч співробітників через пандемію
Німецька авіакомпанія Lufthansa хоче скоротити свій закордонний персонал на 20 тисяч осіб. Також планують продати свій підрозділ LSG, який займається бортовим харчуванням. У ньому, до слова, працює 7,5 тисяч осіб.
У компанії зазначили, що хочуть реалізувати ці плани до кінця грудня. Про це повідомило Bild am Sonntag.
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Річ у тім, що впав попит на польоти через пандемію COVID-19. Саме через це скоротили частоту рейсів, парк і персонал дочірні компанії Lufthansa:
- Eurowings;
- Swiss;
- Austrian;
- Brussels Airlines.
Також скоротити робочі місця може і German Airlines, яка обслуговує переважно внутрішні рейси. Мовиться про 10 тисяч місць. Експерти прогнозують, що авіаперевезення повернуться на рівень, що існував до пандемії, тільки приблизно у 2025 році.
Криза у Lufthansa: що відомо
- Про те, що компанія може збанкрутувати, говорили ще 29 травня 2020 року. Тоді заявила про це сама наглядова рада концерну.
- Також раніше у Lufthansa зазначали, що втрачають мільйон євро щогодини. Зважаючи на такі дані, припускали, що резерви в майже 4 мільярди євро можуть закінчитися вже восени.
- За словами представників компанії, банкрутство зі збереженням контролю над власними активами стане можливим не раніше 2021 року.
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