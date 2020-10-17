У грудні українська авіакомпанія "Роза Вітрів" запускає два рейси на Балкани. Пасажири зможуть полетіти з київського аеропорту Бориспіль у Сербію та Північну Македонію.

Продаж квитків на майбутні рейси вже стартував. Про це мовиться на сайті Avianews. Зауважте Wizz Air масово скасовує рейси з України: що робити, якщо вже купили квиток Які рейси запустить "Роза вітрів" Київ – Скоп'є (столиця Північної Македонії) – з 6 грудня;

Київ – Белград (столиця Сербії) – з 7 грудня. Обидва маршрути обслуговуватимуть двічі на тиждень. У які дні куди можна буде полетіти З Києва до Скоп'є польоти здійснюватимуть щочетверга та щонеділі. З Києва до Белграда – щопонеділка та щоп'ятниці. Пасажирам обох рейсів доведеться провести у польоті приблизно 2 години. Яка ціна квитків Ціна квитків на маршрут Київ – Скоп'є в обидва боки становить 7 400 гривень.

Ціна квитків на маршрут Київ – Белград в обидва боки становить 7 500 гривень. Зверніть увагу! Незважаючи на загострення ситуації з пандемією коронавірусу, наразі і Сербія, і Північна Македонія впускають гостей з України. Зокрема, і туристів. Що відомо про "Розу вітрів"? Це українська авіакомпанія, заснована у 2003 році. Серед основних напрямків польотів – Єгипет, Туреччина, Греція, Іспанія, Кіпр, Хорватія, Чорногорія, Болгарія, Румунія, Україна, Італія, ОАЕ (Дубай), Шрі-Ланка, Австрія.