Українська авіакомпанія "Роза Вітрів" запускає нові рейси: куди і за скільки можна полетіти
У грудні українська авіакомпанія "Роза Вітрів" запускає два рейси на Балкани. Пасажири зможуть полетіти з київського аеропорту Бориспіль у Сербію та Північну Македонію.
Продаж квитків на майбутні рейси вже стартував. Про це мовиться на сайті Avianews.
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Які рейси запустить "Роза вітрів"
- Київ – Скоп'є (столиця Північної Македонії) – з 6 грудня;
- Київ – Белград (столиця Сербії) – з 7 грудня.
Обидва маршрути обслуговуватимуть двічі на тиждень.
У які дні куди можна буде полетіти
- З Києва до Скоп'є польоти здійснюватимуть щочетверга та щонеділі.
- З Києва до Белграда – щопонеділка та щоп'ятниці.
Пасажирам обох рейсів доведеться провести у польоті приблизно 2 години.
Яка ціна квитків
- Ціна квитків на маршрут Київ – Скоп'є в обидва боки становить 7 400 гривень.
- Ціна квитків на маршрут Київ – Белград в обидва боки становить 7 500 гривень.