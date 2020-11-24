Австралійська авіакомпанія Qantas, ймовірно, вимагатиме, аби пасажири були вакциновані від коронавірусу. Щоправда, лише перед міжнародними рейсами.

Так, перед польотом, можливо, потрібно буде показати довідку про вакцинацію. Про це розповів гендиректор авіакомпанії Алан Джойс, повідомляє CNN.

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Коли можуть запровадити нові правила

Як зазначає Джойс, такий крок буде необхідним тоді, коли вакцини від COVID-19 стануть доступними. За словами директора, в компанії розглядають зміни до правил обслуговування пасажирів.

"Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", – зазначив Джойс.

Чи будуть інші авіакомпанії вимагати довідку про вакцинацію

Qantas – перша компанія, яка заговорила про обов'язкову вакцинацію перед рейсами. За інформацією Джойса, інші авіаперевізники можуть взяти з неї приклад.

Думаю, що це буде загальна вимога, судячи з моїх бесід з колегами з різних країн,

– наголосив директор.

Однак варто зазначити, що поки невідомо, чи стане вакцинація для подорожей міжнародним стандартом.

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