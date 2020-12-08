Державне підприємство обслуговування повітряного руху України подало в суд на авіакомпанію SkyUP через борги. Воно вимагає стягнення майже 40 мільйонів гривень.

Авіакомпанія порушила взяті на себе зобов'язань за договором про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування. Про це мовиться у єдиному державному реєстрі судових рішень.

Цікаво Скільки МАУ вернула пасажирам за скасовані через пандемію рейси: сума вражає

Згідно з документом, SkyUP несвоєчасно та не в повному обсязі розрахувалася за надані послуги.

Що вимагають від авіакомпанії

Позивач вимагає стягнення:

основного боргу у розмірі 38,5 мільйонів гривень;

пені у розмірі 653,7 тисячі гривень;

3% річних у розмірі 120,3 тисячі гривень;

інфляційні втрати у розмірі майже 700 тисяч гривень.

Коли відбудеться засідання

Підготовче засідання у справі відбудеться 22 грудня о 14:30 у приміщенні Господарського суду міста Києва.

Зазначимо! У період карантину учасники судового засідання зможуть долучитися в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням Microsoft Teams або програмного забезпечення EasyCon.

Позов "Украероруха" щодо МАУ: коротко