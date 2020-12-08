Борги у 40 мільйонів гривень: на авіакомпанію SkyUp подали в суд
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Державне підприємство обслуговування повітряного руху України подало в суд на авіакомпанію SkyUP через борги. Воно вимагає стягнення майже 40 мільйонів гривень.
Авіакомпанія порушила взяті на себе зобов'язань за договором про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування. Про це мовиться у єдиному державному реєстрі судових рішень.
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Згідно з документом, SkyUP несвоєчасно та не в повному обсязі розрахувалася за надані послуги.
Що вимагають від авіакомпанії
Позивач вимагає стягнення:
- основного боргу у розмірі 38,5 мільйонів гривень;
- пені у розмірі 653,7 тисячі гривень;
- 3% річних у розмірі 120,3 тисячі гривень;
- інфляційні втрати у розмірі майже 700 тисяч гривень.
Коли відбудеться засідання
Підготовче засідання у справі відбудеться 22 грудня о 14:30 у приміщенні Господарського суду міста Києва.
Позов "Украероруха" щодо МАУ: коротко
- Верховний суд 13 листопада задовольнив позов "Украерорух" щодо авіакомпанії МАУ.
- Справа стосувалась укладення договору про аеронавігаційне обслуговування.
- Борг МАУ з урахуванням штрафів складає приблизно 1 мільярд гривень.
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