Авіація Ізраїлю вдарила по Сектору Гази: що відомо
Авіація військово-повітряних сил Ізраїлю завдала ударів по цілях в Газі. Це зробили у відповідь на запущені ракети у бік ізраїльської території.
Удари завдали в неділю, 22 листопада. Про це повідомили у твітері Армії оборони Ізраїлю.
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Ізраїльські ВПС вдарили по Сектору Гази
За даними Times of Israel, під час операції долучили як літаки, так і гелікоптери Військово-повітряних сил.
У відповідь на ракету, яку було випущено з Сектору Гази в бік Ізраїлю раніше вночі, ізраїльські ВПС ударили по військових цілях ХАМАС у Газі, зокрема: 2 майданчики з виробництва ракетних боєприпасів, підземні інфраструктури та військовий склад,
– зазначили у твітері.
Радикальний ісламістський рух ХАМАС ще до проведення спецоперації ізраїльськими військовими запустив ракету в суботу, 21 листопада, вночі. Літальний апарат вдарив по одному зі складів південного ізраїльського міста Ашкелон.
Чи є постраждалі
За даними місцевих ЗМІ, постраждала вагітна жінка, коли бігла у сховище після включення сирени у місті.
Що відомо про Сектор Гази: коротко
- Сектор Гази – це територія на березі Середземного моря, яку ООН виділила для арабської держави Палестини.
- Спочатку вона була окупована Єгиптом з 1948 по 1967. А після Шестиденної війни з 1967 по 2005 – Ізраїлем.
- Зараз Сектором Гази керує ісламістське угрупування ХАМАС.
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