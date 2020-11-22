Авіація військово-повітряних сил Ізраїлю завдала ударів по цілях в Газі. Це зробили у відповідь на запущені ракети у бік ізраїльської території.

Удари завдали в неділю, 22 листопада. Про це повідомили у твітері Армії оборони Ізраїлю.

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Ізраїльські ВПС вдарили по Сектору Гази

За даними Times of Israel, під час операції долучили як літаки, так і гелікоптери Військово-повітряних сил.

У відповідь на ракету, яку було випущено з Сектору Гази в бік Ізраїлю раніше вночі, ізраїльські ВПС ударили по військових цілях ХАМАС у Газі, зокрема: 2 майданчики з виробництва ракетних боєприпасів, підземні інфраструктури та військовий склад,

– зазначили у твітері.

Зверніть увагу! Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває понад 50 років. Все через спільні претензії на суверенітет над Західним берегом річки Йордан та Сектором Гази.

Радикальний ісламістський рух ХАМАС ще до проведення спецоперації ізраїльськими військовими запустив ракету в суботу, 21 листопада, вночі. Літальний апарат вдарив по одному зі складів південного ізраїльського міста Ашкелон.

In response to a rocket that was fired from Gaza toward Israel earlier tonight, the Israeli Air Force struck Hamas military targets in Gaza including:

2 rocket ammunition manufacturing sites

underground infrastructures

a military compound



We hold Hamas responsible. — Israel Defense Forces (@IDF) November 22, 2020

Чи є постраждалі

За даними місцевих ЗМІ, постраждала вагітна жінка, коли бігла у сховище після включення сирени у місті.

Зазначимо! З Сектора Гази 15 листопада по Ізраїлю випустили 2 ракети. Військові завдали удару у відповідь по підземній інфраструктурі та військовим постам ХАМАС в Газі.

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