Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині підтвердила, що парк авіаційної техніки ЗСУ треба оновлювати. За роки незалежності в Україні не було жодного нового військового літака.

Однак варто дочекатись остаточних висновків експертиз та офіційних заяв щодо розслідування катастрофи Ан-26. Усе для того, щоб не втручатися в роботу комісій та не поширювати неправдиву інформацію. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За словами Дроздова, військово-транспортним літакам в Україні вже понад 52 роки. Натомість розвідувальну, ударну та винищувальну авіацію випускали протягом 1968 – 1991 років. Наразі стан авіаційної техніки підтримують лише завдяки ремонту та вдосконаленню.

Ремонти є різні. Їх проводять як силами технічно-експлуатаційних частин бригад, так й авіаційно-ремонтних підприємств,

– зазначив генерал-полковник.

Дроздов заявив, що наразі в Україні є 10 підприємств, які ремонтують радянську техніку ЗСУ. Кожного року вдосконалюють по кілька десятків військової техніки. Втім, за словами генерал-полковника, навіть попри постійні ремонти вона руйнується.

"Ймовірно, через 10 років виникне нова проблема – літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", – припустив він.

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Дроздов також заявив, що в бригадах тактичної авіації регулярно проводять достатню кількість льотних змін. Як він зазначив, якщо погодні умови сприятливі, то протягом тижня можуть провести навіть 3 – 4 такі зміни.

Довідка. Неподалік від Чугуєва на Харківщині 25 вересня 2020 року сталася масштабна авіакатастрофа. Військовий літак АН-26 впав та загорівся. Внаслідок трагедії загинули 26 осіб. Детальніше про це – читайте тут.



Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу