Авіація Сполучених Штатів Америки завдала удару в провінції Ідліб, що на півночі Сирії поряд з турецьким кордоном. За підрахунками, внаслідок авіаудару дрона, вдалося знищити 14 ісламістів, серед яких 6 ватажків.

Ліквідація ватажків "Аль-Каїди" в Сирії підірве здатність терористичної організації надалі планувати та здійснювати напади у світі, пояснила речниця Центрального командування збройних сил США Бет Ріордан. Про це пише Deutsche Welle.

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Вона не розповіла про кількість вбитих внаслідок атаки терористів. Втім власною інформацією поділився Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який базується в Лондоні.

Там розповіли, що внаслідок авіаудару знищили 14 ісламістів, серед яких шестеро ватажків і п'ятеро іноземців. Усі вони належали до близьких до "Аль-Каїди" терористичних організацій.

Авіаудару з дрона завдали неподалік від міста Салкін по намету, в якому відбувалася зустріч. Цю інформацію підтвердили й самі терористи.

Місто Ідліб й однойменна провінція в Сирії: карта

Варто знати! Провінція Ідліб у Сирії переважно контролюється турецькими військами. У прикордонному регіоні Туреччина домоглася так званої зони деескалації, аби гарантувати спокій біля своїх кордонів, а також уберегтися від масового напливу сирійських біженців, які втікають від війни.