У Франції 29 жовтня триває серія терористичних атак. На півдні країни в місті Авіньйон озброєний пістолетом чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на працівників поліції. Правоохоронці застрелили нападника на місці.

Чоловік накинувся на поліцейських просто серед вулиць Авіаньйона 29 жовтня після 11 години ранку за місцевим часом. Про це повідомляє видання Europe 1.

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Озброєний зловмисник під вигуки "Аллах Акбар" погрожував правоохоронцям пістолетом. Ті, довго не роздумуючи, відкрили вогонь у його бік. Також є інформація, що перед цим чоловік погрожував випадковим перехожим.

Відкривши вогонь, поліцейські знешкодили зловмисника. Від отриманих травм він помер на місці події. Інформації про постраждалих серед правоохоронців чи мирних цивільних немає.

Наразі поліція проводить розслідування того, що відбулося. Поки немає ніякої інформації, що цей напад якось пов'язаний з двома попередніми, які трапилися 29 жовтня.

Коротко про попередні напади: