У початковій школі в місті Гладстон, що в центральній частині штату Квінсленд, 8 грудня 13 учнів і 2 вчителів потрапили у лікарню після удару блискавки. Діти скаржилися на поколювання в ногах. Зараз їхній стан стабільний.

Блискавка вдарила об землю між двома деревами поблизу місця, де гралися школярі. Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також У Кривому Розі на 12-річну дівчину обвалилася стеля: її дістали з-під завалів – фото

Що відомо про інцидент

Група дітей віком 10 – 12 років гралися на вулиці з нагоди останнього дня у школі.

Близько 13:30 між двома деревами, що були поблизу них, вдарила блискавка.

На місце прибули медики. За їхніми словами, у всіх дітей спостерігалася тривожність. Вони скаржилися на поколювання у нижніх кінцівках.

13 дітей та 2 вчителів у стабільному стані доправили у лікарню. Один з вчителів скаржиться на біль у грудях.



У місті Гладстон в початковій школі блискавка травмувала 15 дітей і вчителів / Фото 9news

Школярі не гралися з водою

Спочатку у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у момент, коли стався інцидент, діти грали у традиційні "мокрі" ігри. Такі заходи у навчальному закладі проводяться щороку наприкінці навчання. Однак, згодом в управлінні освіти заперечили цей факт, зазначивши, що у водних іграх школярі брали участь ще вранці.

У регіоні попередили про грозу

Бюро метеорології оголосило 8 грудня про штормове попередження у центральній частині Квінсленду. Місцеві радіостанції повідомили про дощі у місті Гладстон.



Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу