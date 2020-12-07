Біля узбережжя Австралії вперше після серії моторошних пожеж знайшли малого тасманійського кускуса. Крихітка важить менше 10 грамів.

Тваринку знайшли на острові Кенгуру. Про це повідомляє The Guardian.

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Це перший задокументований доказ того, що опосуми змогли пережити катастрофу. Пожежі знищили близько 88% ареалу їх проживання,

– мовиться у повідомленні.

Тривалий час після пожеж вчені боялися, що кускуси назавжди зникли з нашої планети. Малюка знайшли майже через рік після того, як пожежі охопили левову частку їхніх рідних островів.

Що відомо про тасманійських кускусів

Тасманійський кускус – один із найменших опосумів у світі.

Вони мешкають на островах Тасманія і Кенгуру. Іноді кускуса можна зустріти також на материковій території Австралії.

Через свої крихітні розміри кускуси постійно перебувають у небезпеці. На них полюють навіть домашні коти.

Зверніть увагу! Пожежі в Австралії спалахнули у жовтні 2019 року. Детальніше про трагедію можна прочитати тут.