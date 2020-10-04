Науковці з Австралії знайшли незвичайні наскельні написи. Вони виконані у досі невідомому стилі. Загалом у наскельній галереї було 572 малюнки, які показують взаємозв'язок людей та тварин.

Ця галерея зображень простягається на понад 130 кілометрів. Про це повідомили у науковій статті видання Australian Archaeology.

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Особливість наскельного напису

Науковці знайшли 87 скелястих ущелин, на стінах яких зображені великі петрогліфи (висічені зображення на кам'яній основі) завдовжки понад 50 сантиметрів. Фахівці не змогли віднести ці малюнки до будь-якого з попередніх стилів. Тому їх виділили в окремий – "Малівава".



Наскельні малюнки в Австралії / Фото з Australian Archaeology

Його особливість полягає в тому, що тварин там більше, ніж людей. Якщо в інших стилях наскельного живопису людина присутня на 80% зображень, то в стилі "міми" – тільки на 42%.



Наскельні написи тварин в Австралії / Колаж 24 каналу

Що зображено на малюнках

Такі наскельні малюнки допомагають зрозуміти, чим займалися люди у давнину. Дослідники ствердили, що тварини є повноцінними учасниками у житті людини. На малюнках зображені:

фігурні валаби – древні кенгурові, які зараз проживають в Австралії;

птахи, зокрема малюнки зі страусом ему;

перше наскельне зображення водного ссавця дюгоні.



Австралійські науковці знайшли малюнки у новому стилі / Фото з Australian Archaeology

Оскільки написи випалені з радіовуглецевим датуванням, це дало можливість фахівцям визначити приблизний рік цих малюнків. Їх зробили приблизно 6000 – 9400 років тому.

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Інші стилі наскельного живопису

В Австралії вчені визначили ще 2 стилі наскельного живопису: