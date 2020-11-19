Австралійські спеціальні підрозділи незаконно вбили 39 цивільних під час перебування в Афганістані у 2009 – 2013 роках. Крім того, старші офіцери змушували молодших солдатів убивати затриманих мирних людей.

У 2016 році з'явилася інформація про те, що група елітних військових вбивала цивільних афганців та вихвалялася скоєним. Розслідування інциденту тривало 4 роки. Про це мовиться у звіті генерал-майора сил оборони Австралії Пола Бреретона, повідомляє The Guardian.

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Ми розпочали це розслідування з надією повідомити, що чутки про воєнні злочини необґрунтовані. Ніхто з нас не бажав того результату, до якого ми прийшли,

– зізнався Бреретон.

Злочини австралійських військових

Працівники спецпідрозділів вбили 39 афганців під час 23 різних інцидентів;

Усі жертви або ніколи не були учасниками бойових дій, або вже ними не були, бо перебували в ув'язненні;

Жодне з убивств не трапилося під час бою;

До злочину були причетні 35 військових. Частина з них досі служить у силах оборони.

Старші офіцери змушували молодших за званням солдатів страчувати полонених для підтримки традиції "першого кровопролиття".

Зокрема, офіцер затримував людину, а солдату наказував її убити.

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У звіті зауважують, що офіцерам не могли відмовити, бо їм "поклонялися як героям". Крім того, до тіл загиблих після вбивства підкидали рації та зброю, щоб створити видимість загрози.

Зверніть увагу! З 2016 року Бреретон опрацював 20 тисяч документів і 25 тисяч різних зображень. Загалом його команда опитала 423 свідків.

Як відреагувала влада Австралії

Очільник сил оборони Ангус Кемпбелл вибачився перед Афганістаном та Австралією за незаконні дії австралійських солдатів. Вибачився і прем'єр-міністр Скотт Моррісон. Він заявив, що "забезпечить справедливість".

У силах оборони анонсували зміни в структурі армії та перегляд нагород, які отримали військові, які були в Афганістані. Також уряд зобов'язався розслідувати кримінальні справи щодо підозрюваних військових. Для цього вже створили офіс спеціального слідчого, у який увійшли федеральна поліція та поліція штатів.