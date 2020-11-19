Австралійські спецпідрозділи вбивали мирних людей в Афганістані, – звіт
Австралійські спеціальні підрозділи незаконно вбили 39 цивільних під час перебування в Афганістані у 2009 – 2013 роках. Крім того, старші офіцери змушували молодших солдатів убивати затриманих мирних людей.
У 2016 році з'явилася інформація про те, що група елітних військових вбивала цивільних афганців та вихвалялася скоєним. Розслідування інциденту тривало 4 роки. Про це мовиться у звіті генерал-майора сил оборони Австралії Пола Бреретона, повідомляє The Guardian.
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Ми розпочали це розслідування з надією повідомити, що чутки про воєнні злочини необґрунтовані. Ніхто з нас не бажав того результату, до якого ми прийшли,
– зізнався Бреретон.
Злочини австралійських військових
- Працівники спецпідрозділів вбили 39 афганців під час 23 різних інцидентів;
- Усі жертви або ніколи не були учасниками бойових дій, або вже ними не були, бо перебували в ув'язненні;
- Жодне з убивств не трапилося під час бою;
- До злочину були причетні 35 військових. Частина з них досі служить у силах оборони.
- Старші офіцери змушували молодших за званням солдатів страчувати полонених для підтримки традиції "першого кровопролиття".
- Зокрема, офіцер затримував людину, а солдату наказував її убити.
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У звіті зауважують, що офіцерам не могли відмовити, бо їм "поклонялися як героям". Крім того, до тіл загиблих після вбивства підкидали рації та зброю, щоб створити видимість загрози.
Як відреагувала влада Австралії
Очільник сил оборони Ангус Кемпбелл вибачився перед Афганістаном та Австралією за незаконні дії австралійських солдатів. Вибачився і прем'єр-міністр Скотт Моррісон. Він заявив, що "забезпечить справедливість".
У силах оборони анонсували зміни в структурі армії та перегляд нагород, які отримали військові, які були в Афганістані. Також уряд зобов'язався розслідувати кримінальні справи щодо підозрюваних військових. Для цього вже створили офіс спеціального слідчого, у який увійшли федеральна поліція та поліція штатів.
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