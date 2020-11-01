У свіжому випуску програми "Техніка війни" – австралійська фірма GaardTech розробила багатоцільову безпілотну роботизовану платформу Jaeger-C. Вона здатна знищувати танки. У Чорнобильській зоні відчуження випробували автономного робота-собаку Spot від компанії Boston Dynamics. Він виміряв радіацію у пунктах локалізації та захоронення відходів "Рудий ліс", "Підлісний" та "Буряківка".

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

У Збройних силах України є 2 бригади та навчальний центр, де військових спеціально готують до дій в гірській місцевості. Армійці постійно вдосконалюють майстерність роботи в горах на Заході країни. Для цього упродовж останніх років почали отримувати струминне спеціальне спорядження. Більше про це – дивіться у програмі.

Головні новини України:

► Урядова комісія оголосила причини катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині. Серед них брак дієвого контролю за організацією та виконанням польотів, системні порушення правил здійснення польотів, недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, злети конвеєром, а також відмова системи керування двигуном.

► Українська компанія Skyeton оновила безпілотник ACS-3. Повітряні сили України використовують його для розвідки.

► В інтернеті з'явилося фото прототипу бойової машини піхоти "Кевлар-Е" від приватної компанії "Укріннмаш". Графічне зображення зразка демонструвалося 2 роки тому.

► Міноборони придбало у приватної компанії "Спец-Ком-Сервіс" 16 евакуаційних тягачів. Спеціальна техніка на базі автомобілів МАЗ-6317 коштує 72 мільйони гривень.

► Генпрокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для Збройних сил України. Вони коштували приблизно 42 мільйонів гривень.

Головні новини світу:

• ВМС Південної Кореї ввели до свого складу перший навчальний корабель для підготовки екіпажів Hansando. Його почали будувати 2 роки тому із застосуванням технологій радіолокаційної малопомітності.

• Компанія Shut Targets створила кольорові реактивні мішені та збирає кошти на їхню розробку. Кожна з них має понад 100 окремих кишень із порошком різного кольору.

• Турецька суднобудівна компанія Ares спільно з Meteksan Defense продемонстрували проєкт надводного ударного безпілотника ULAQ.

• В Азербайджані презентували ударний авіаційний безпілотник İti qovan власного виробництва.

• Філіппіни під час тендеру обрали легку бронетехніку від ізраїльської компанії Elbit Systems.