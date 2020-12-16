Влада Австрії вирішила посилити обмеження на в'їзд в країну для громадян тих країн, де зафіксували високий рівень поширення коронавірусу. Нові обмеження мають набути чинності вже з 19 грудня.

Обмеження на в'їзд Австрію стосуються й України. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Австрії.

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Зауважимо, що посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть з 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай та Ватикан.

Які правила в'їзду для українців

При в'їзді в країну необхідно пройти 10-денний карантин. Він обов'язковий навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.

Він обов'язковий навіть якщо у людини 10-денний карантин може бути скасований достроково. Для цього потрібно пройти тест за власний кошт, але не раніше ніж через 5 днів самоізоляції.

Зверніть увагу! Ті, хто прибуватимуть до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно видрукувати (з сайту МОЗ) та заповнити.

Крім того, уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни. Нові заходи набудуть з 16 грудня. Головною рекомендацією для всіх жителів Данії залишається максимально можливе перебування у будинку і мінімізація контактів. Відзначимо, що нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії.