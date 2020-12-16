Австрія посилює обмеження на в'їзд: які правила для українців
Влада Австрії вирішила посилити обмеження на в'їзд в країну для громадян тих країн, де зафіксували високий рівень поширення коронавірусу. Нові обмеження мають набути чинності вже з 19 грудня.
Обмеження на в'їзд Австрію стосуються й України. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ Австрії.
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Зауважимо, що посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть з 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай та Ватикан.
Які правила в'їзду для українців
- При в'їзді в країну необхідно пройти 10-денний карантин. Він обов'язковий навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.
- 10-денний карантин може бути скасований достроково. Для цього потрібно пройти тест за власний кошт, але не раніше ніж через 5 днів самоізоляції.
Крім того, уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни. Нові заходи набудуть з 16 грудня. Головною рекомендацією для всіх жителів Данії залишається максимально можливе перебування у будинку і мінімізація контактів. Відзначимо, що нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії.
Що відомо про коронавірус в Австрії?Від початку пандемії у країні зафіксували 327 679 випадків зараження COVID-19. З них 287 750 людей вже одужали, водночас 4 648 хворих, на жаль, померли. Наразі ситуація з COVID-19 в Австрії залишається контрольованою. Влада запроваджує масове тестування населення, а кількість нових хворих щодня зменшується.
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