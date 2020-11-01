Австрія запровадить жорсткий карантин для стримання COVID-19. Він почне діяти від 3 листопада і триватиме до 30 листопада 2020 року.

Канцлер Австрії Себастьян Курц пояснив, що обмежувальні заходи необхідні для того, аби за останній тиждень у країні не відбулося блискавичне зростання кількості нових хворих. Про це повідомляє The Local.

До теми Крайні заходи: в Австрії можуть запровадити повторний карантин

Які впровадять обмеження

З 3 листопада 2020 року на всій території країни запровадять комендантську годину від 8 вечора до 6 ранку, але з винятками.

Люди зможуть їхати на роботу, виходити для догляду за близькими чи розім'яти ноги. Але відвідувати інших людей у ці години – заборонено,

– зазначив Курц.

Зауважимо. Приріст заражень COVID-19 в Австрії 30 – 31 жовтня 2020 року перевищував 5 тисяч: 5627 та 5439 випадків. Населення країни – приблизно 8,8 мільйона осіб.

Також введуть такі карантинні обмеження:

заборонять проводити будь-які спортивні чи культурні заходи;

кафе і ресторани зможуть продавати їжу тільки з собою;

готелям дозволять приймати тільки тих людей, які їдуть у відрядження;

магазини зможуть продовжити роботу, проте скасують усі різдвяні ярмарки;

дитсадки, молодша й середня школа продовжать навчання у класах. Проте старша школа та університети перейдуть на дистанційне навчання.

Головна причина зростання кількості хворих

За словами канцлера, головною причиною стрімкого зростання кількості заражень є зустрічі вдома у родичів та друзів.

Тому компаніям радять максимально перевести людей на дистанційну роботу.

Більше новин про Австрію читайте тут.