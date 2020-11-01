Комендантська година та дистанційне навчання: Австрія запроваджує жорстокий карантин
Австрія запровадить жорсткий карантин для стримання COVID-19. Він почне діяти від 3 листопада і триватиме до 30 листопада 2020 року.
Канцлер Австрії Себастьян Курц пояснив, що обмежувальні заходи необхідні для того, аби за останній тиждень у країні не відбулося блискавичне зростання кількості нових хворих. Про це повідомляє The Local.
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Які впровадять обмеження
З 3 листопада 2020 року на всій території країни запровадять комендантську годину від 8 вечора до 6 ранку, але з винятками.
Люди зможуть їхати на роботу, виходити для догляду за близькими чи розім'яти ноги. Але відвідувати інших людей у ці години – заборонено,
– зазначив Курц.
Також введуть такі карантинні обмеження:
- заборонять проводити будь-які спортивні чи культурні заходи;
- кафе і ресторани зможуть продавати їжу тільки з собою;
- готелям дозволять приймати тільки тих людей, які їдуть у відрядження;
- магазини зможуть продовжити роботу, проте скасують усі різдвяні ярмарки;
- дитсадки, молодша й середня школа продовжать навчання у класах. Проте старша школа та університети перейдуть на дистанційне навчання.
Головна причина зростання кількості хворих
За словами канцлера, головною причиною стрімкого зростання кількості заражень є зустрічі вдома у родичів та друзів.
Тому компаніям радять максимально перевести людей на дистанційну роботу.
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