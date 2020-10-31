Приблизно 50 молодиків турецького походження ввечері 29 жовтня увірвалися в католицьку церкву Святого Антонія Падуанського у Відні. Там вони побили лавки та інше майно, а потім втекли від поліції.

Пів сотні чоловіків напали на церкву біля Відня, влаштували там дебош та повтікали. Про інцидент 30 жовтня розповіло австрійське видання Kurier.

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Дії нападників потрапили на відео, особи 10 людей вже встановили. Правоохоронці вважають, що атаку організували радикально налаштовані ісламісти турецького походження. Вони вже кілька місяців привертали увагу поліції.

Канцлер Австрії Себастьян Курц вже заявив, що країна буде боротися проти радикального ісламізму: "Ми не проявимо тут помилкової терпимості".

Атака на церкву у Відні сталася, зауважимо, на тлі:

Нападів ісламістів у Франції (в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня),

У Саудівській Аравії (атакували консульство Франції),

І заяв президента Туреччини Ердогана про ісламофобію (мовляв, Європа наближає свій кінець через неї).

Початком збурення у Європі ситуації навколо релігії стали карикатури на пророка Мухаммеда у французькому журналі Charlie Hebdo. Згодом видання також опублікувало жорстку карикатуру на Ердогана.