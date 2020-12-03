У Австрії послаблюють локдаун, але працюватиме не все: деталі
Вже 7 грудня Австрія планує послабити карантинні обмеження. Їх запровадили через велику кількість захворювань на коронавірус в країні. Втім, дозволять працювати не усім.
А саме, ресторани й готелі будуть закриті аж до 7 січня 2021 року. Про це мовиться у агентстві АРА.
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Дозволять працювати на регулярній основі:
- школам;
- дитячим садочкам;
- знову дозволять відкритися роздрібним торговцям і перукарням.
Що надалі заборонено
Водночас заклади громадського харчування, готелі та культурні заходи будуть закриті до 7 січня. Є лише один виняток – відвідини музеїв.
Обмеження на вихід з дому у нічний час також діятиме до 6 січня.
За словами канцлера Австрії Себастьяна Курц, кількість інфікування все ще перебуває на такому високому рівні, що можливі тільки "м'які кроки до відкриття".
Жорсткий локдаун мав свій вплив, а пандемія ще не закінчилася,
– заявив він.
Він також припустив, що кількість інфекцій знову зросте напередодні Різдва та Нового року. Передбачає, що у кращому випадку, країна повернеться до нормального життя влітку, але до цього часу ще 6 місяців, тож потрібно підготуватись, попередив Курц.
Глава уряду також звернувся до населення із закликом звести соціальні контакти до мінімуму.
Локдаун в Австрії: що відомо
- Жорсткий карантин діяв в Австрії 3 листопада.
- Тоді ж на всій території країни запровадили комендантську годину від 8 вечора до 6 ранку, але з винятками.
- Заборонили проводити будь-які спортивні чи культурні заходи; кафе і ресторани могли продавати їжу тільки з собою; готелі приймали тільки тих людей, які їдуть у відрядження; старша школа та університети перейшли на дистанційне навчання.
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