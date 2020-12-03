Вже 7 грудня Австрія планує послабити карантинні обмеження. Їх запровадили через велику кількість захворювань на коронавірус в країні. Втім, дозволять працювати не усім.

А саме, ресторани й готелі будуть закриті аж до 7 січня 2021 року. Про це мовиться у агентстві АРА.

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Що дозволять

Дозволять працювати на регулярній основі:

школам;

дитячим садочкам;

знову дозволять відкритися роздрібним торговцям і перукарням.

Що надалі заборонено

Водночас заклади громадського харчування, готелі та культурні заходи будуть закриті до 7 січня. Є лише один виняток – відвідини музеїв.

Обмеження на вихід з дому у нічний час також діятиме до 6 січня.

За словами канцлера Австрії Себастьяна Курц, кількість інфікування все ще перебуває на такому високому рівні, що можливі тільки "м'які кроки до відкриття".

Жорсткий локдаун мав свій вплив, а пандемія ще не закінчилася,

– заявив він.

Він також припустив, що кількість інфекцій знову зросте напередодні Різдва та Нового року. Передбачає, що у кращому випадку, країна повернеться до нормального життя влітку, але до цього часу ще 6 місяців, тож потрібно підготуватись, попередив Курц.

Глава уряду також звернувся до населення із закликом звести соціальні контакти до мінімуму.

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