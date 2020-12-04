В Австрії засудили ексміністра фінансів через корупцію
Віденський суд 4 грудня засудив до 8 років ув'язнення колишнього міністра фінансів Австрії Карла-Гайнца Ґрассера. Ексчиновника визнали винним у перевищенні влади та отриманні "відкатів" під час приватизації державного житла.
Корупційна справа колишнього австрійського урядовця стала найгучнішою в країні за весь післявоєнний період. Про це повідомляє Politico.
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Деталі справи
Наближений до ексміністра інший підозрюваний зізнався у передачі інсайдерської інформації, що дозволила приватному консорціуму купити 60 тисяч квартир, які належали державі.
Загальна сума нерухомості становила 961 мільйон євро, що було лише на один мільйон євро більше, ніж запропонував інший учасник торгів. Через 3 роки вартість придбаного у держави житла оцінили в більшу у 2 рази суму,
– мовиться у статті видання.
Згідно з інформацією слідства, Карл-Гайнц Ґрассер знав про оборудку. Наближені до нього люди, які також стосуються кримінальної справи, отримали неправомірну винагороду загальною сумою 9,6 мільйона євро.
Суддя Маріон Гогенекер під час судового засідання заявив, що лише Ґрассер міг передати інформацію компанії, яка виграла тендер. В обвинувальному вироку мовиться про те, що слідчі пов'язують з отриманим хабарем знайдені на рахунку ексміністра в банку Австрії пів мільйона євро.
Що відомо про Ґрассера
- З 2000 до 2007 року Карл-Гайнц Ґрассер очолював міністерство фінансів Австрії. Водночас він був членом правопопулістської Австрійської партії свободи, з якої вийшов у 2003 році.
- Він та його дружина Фіона Сваровскі, яка є спадкоємицею відомої компанії з виробництва штучних кристалів, часто опинялися у центрі уваги ЗМІ через розкішний спосіб життя саме під перебування Ґрассера на посаді.
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