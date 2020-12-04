Віденський суд 4 грудня засудив до 8 років ув'язнення колишнього міністра фінансів Австрії Карла-Гайнца Ґрассера. Ексчиновника визнали винним у перевищенні влади та отриманні "відкатів" під час приватизації державного житла.

Корупційна справа колишнього австрійського урядовця стала найгучнішою в країні за весь післявоєнний період. Про це повідомляє Politico.

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Деталі справи

Наближений до ексміністра інший підозрюваний зізнався у передачі інсайдерської інформації, що дозволила приватному консорціуму купити 60 тисяч квартир, які належали державі.

Загальна сума нерухомості становила 961 мільйон євро, що було лише на один мільйон євро більше, ніж запропонував інший учасник торгів. Через 3 роки вартість придбаного у держави житла оцінили в більшу у 2 рази суму,

– мовиться у статті видання.

Згідно з інформацією слідства, Карл-Гайнц Ґрассер знав про оборудку. Наближені до нього люди, які також стосуються кримінальної справи, отримали неправомірну винагороду загальною сумою 9,6 мільйона євро.

Суддя Маріон Гогенекер під час судового засідання заявив, що лише Ґрассер міг передати інформацію компанії, яка виграла тендер. В обвинувальному вироку мовиться про те, що слідчі пов'язують з отриманим хабарем знайдені на рахунку ексміністра в банку Австрії пів мільйона євро.

Що відомо про Ґрассера