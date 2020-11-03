Поліція Австрії затримала 14 людей, яких підозрюють у теракті у Відні. Всі вони входили в оточення терориста, наразі їх допитують.

Австрійські правоохоронці продовжують пошуки причетних до терористичного акту у Відні 2 листопада, повідомляє Kronen Zeitung.

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Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер заявив, що поліція затримала 14 людей, яких підозрюють у теракті. Відомо, що вони перебували в оточенні терориста Куйтіма Фейзулая.

Наразі їх допитують. Крім того, у Відні й Нижній Австрії правоохоронці провели 18 обшуків будинків.

Нехаммер також підтвердив інформацію про те, що Куйтім Фейзулай, якого застрелила поліція, у грудні 2019 року достроково вийшов на волю у справі про тероризм. Тоді його арештували під час спроби виїхати до Сирії для участі в бойових діях.

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