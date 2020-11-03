У справі про теракт у Відні затримали вже 14 людей: що про них відомо
Поліція Австрії затримала 14 людей, яких підозрюють у теракті у Відні. Всі вони входили в оточення терориста, наразі їх допитують.
Австрійські правоохоронці продовжують пошуки причетних до терористичного акту у Відні 2 листопада, повідомляє Kronen Zeitung.
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Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер заявив, що поліція затримала 14 людей, яких підозрюють у теракті. Відомо, що вони перебували в оточенні терориста Куйтіма Фейзулая.
Наразі їх допитують. Крім того, у Відні й Нижній Австрії правоохоронці провели 18 обшуків будинків.
Нехаммер також підтвердив інформацію про те, що Куйтім Фейзулай, якого застрелила поліція, у грудні 2019 року достроково вийшов на волю у справі про тероризм. Тоді його арештували під час спроби виїхати до Сирії для участі в бойових діях.
Теракти у Відні: останні дані
- Приблизно о 20:00 2 листопада за місцевим часом у Відні почалася стрілянина. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе та ресторанах. Стріляли нападники і в перехожих.
- Відомо про 5 жертв, щонайменше 22 людей отримали поранення.
- Правоохоронці застрелили зловмисника. Він мав автомат і пояс смертника, який виявився муляжем.
- Австрійський канцлер Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Трагедія сталася перед початком локдауну в Австрії через епідемію коронавірусу.
- Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.
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