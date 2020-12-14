У столиці Австрії з 4 до 13 грудня проходило масове тестування на COVID-19. У цей період у тестуванні взяли участь 235 тисяч людей. Однак влада країни очікувала на значно більшу кількість охочих.

Так, явка склала лише 13,5%. Більшість австрійців просто проігнорували експеримент з масовим тестуванням. Про це повідомляє "Укрінформ".

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За попередніми даними, безсимптомний перебіг COVID-19 виявили у 591 жителя міста (0,25% від протестованих), ще майже у 200 осіб результат перевіряється.

Що відомо про масове тестування в Австрії

На базі трьох великих виставкових об'єктів – Stadthalle, Marxhalle і Messe Wien – створили 300 тестових ліній, які працювали з 8:00 до 18:00. Їх потужностей вистачило б, щоб перевірити на коронавірус щодня до 150 тисяч людей.

Зверніть увагу! Участь у тестуванні було безкоштовним і добровільним.

Лікарі проводили швидкісне тестування на COVID-19, а результати можна було отримати вже за 10 – 15 хвилин. У разі позитивного результату відразу на місці проводився більш точний ПЛР-тест для підтвердження захворювання.

Щоб уникнути скупчення людей в тестових центрах потрібно було попередньо зареєструватися на спеціально створеному урядовому сайті та обрати вільний, зручний для себе час. Однак, з огляду на низьку явку, згодом було дозволено приходити тестуватися в виставковий центр Messe Wien і без попередньої реєстрації.

Очікування влади

Міська влада виходила з того, що участь в масовому тестуванні візьме приблизно 60% населення Відня. Тобто 1,2 мільйона людей, однак протягом 10 днів у тестові центри прийшли тільки 234 889 осіб.

Низьку явку представники міської влади Відня пояснюють двома причинами:

напередодні багато жителів міста вже протестувалися на коронавірус (тільки за листопад – 200 тисяч ПЛР-тестів);

небажанням людей ризикувати й відправлятися на домашній карантин у разі позитивного результату.

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Раніше австрійська влада заявила, що розглядає масове тестування населення як своєрідну альтернативу локдауну, адже воно дозволяє виявити інфікованих коронавірусів, які безсимптомно розносять інфекцію, і локалізувати зараження.